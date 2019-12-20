Rusya'da cipi helikopterden aşağı attılar

Rusya’nın kuzeybatısındaki Karelya bölgesinde yayın yapan Stalitsa na Onego gazetesi, Moskovalı iki kişinin Mercedes Gelandewan marka bir cipi helikopterden attığını yazdı. Otomobilin helikopterden atıldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde Mi-8 helikopterinin halata bağlı olarak taşıdığı cipin bir süre sonra boşluğa bırakıldığı görülüyor.

Yetkililerin gazeteye verdiği bilgiye göre helikopteri kiralayanlar 20 dakikalık uçuş için 250 bin ruble (yaklaşık 3980 dolar) ödedi.

1995 model cipin kalıntılarının hurdaya götürüldüğünü belirten yetkili, "Bu benzeri görülmemiş bir durum. Karelya’da daha önce böyle bir şey hiç olmadı" dedi.