Putin, Batı’daki Rusofobi’yi değerlendirdi

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderlerinin gayri resmi toplantısında İkinci Dünya Savaşı’na ait gizliliği kaldırılan bazı belgeleri sunan Putin, “Yorum olarak bunun tipik bir ırkçılık, insandan saymadıklarına karşı nefret örneği olduğu söylenebilir. İnsandan saymadıkları arasında Ruslar, Belaruslar, Ukraynalılar da vardı. Daha sonra aralarına Lehler de kendini buldu. Bu bağlamda bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan Rusofobi ve yabancı düşmanlığına bakıyorum ve bu bana bir şeyler anımsatıyor” dedi.

Agresif milliyetçiliğin her zaman kör ettiğini, her türlü ahlaki sınırları sildiğini dile getiren Rus lider, bu yola girenleri hiçbir şeyin durdurmayacağını belirterek, “Ama nihayetinde bu onları yok eder, bunu daha önce defalarca gördük” diye kaydetti.