Putin'den Avrupa'ya 'İkinci Dünya Savaşı gerçeklerini sükutla geçiştirme' suçlaması

Putin, St. Petersburg’da yapılan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderlerinin gayri resmi toplantısında, İkinci Dünya Savaşı sırasında ve öncesinde yaşananlar ile ilgili arşiv belgeleri sundu.

Putin, BDT liderlerine bazı belgeleri okuduktan sonra şöyle konuştu: “Günümüz Avrupa’nın bunu bilmek istememesinin yanı sıra, bilinçli olarak gerçekleri sükutla geçiştirerek İkinci Dünya Savaşı’nı başlatma suçunu nazilerden komünistlere yıkmaya çalıştıkları izlenimini edindim. Evet, Stalin’in kim olduğunu biliyoruz. Onunla ilgili değerlendirmemizi yaptık. Ama gerçek şu ki, 1 Eylül 1939’da Polonya ve 22 Haziran 1941’de Sovyetler Birliği’ne saldıran faşist Almanya’ydı”.

Avrupa ülkelerindeki Sovyet askerlerinin mezarlarına saldırıları da değerlendiren Rus lider, “Bu Kızıl Ordu askerleri kimdi? Genelde köylüler, işçilerdi. Birçoğu zaten Stalin rejiminden zarar gördü. Bazıları halk düşmanı ilan edildi, yakınları kamplara sürüldü. İşte bu insanlar Avrupa’yı nazilerden kurtarırken hayatını kaybetti. Şimdi anıtlarını yıkıyorlar. Amaç, dönemin bazı Avrupa liderlerinin Hitler ile yaptığı gizli anlaşmaların su yüzüne çıkmaması. Bu, Bolşeviklerden intikam değil, tüm bunlar kendi pozisyonunu saklamak için yapılıyor”.