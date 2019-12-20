Rusların yüzde 64'ü Putin'in icraatlarını onaylıyor

Rusya'da yapılan son anket, halkın Vladimir Putin'in devlet başkanlığı koltuğunda yaptığı çalışmalardan memnun olduğunu ve ona güvendiğini bir kez daha ortaya koydu.

Rus kamuoyu araştırma merkezi VTsIOM'un anketine göre Rusların yüzde 64'ü Putin'in görevi başında yaptığı çalışmaları onayladığını ifade etti.

Rus lidere güvendiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 71 olarak kaydedildi.