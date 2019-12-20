Rusya ve Ukrayna doğalgaz konusunda anlaştı

Şirket temsilcisi yeni anlaşmanın ayrıntılarını vermedi.
Rus doğalgazın Ukrayna üzerinden Avrupa’ya transitiyle ilgili mevcut kontratın süresi bu yılın sonunda doluyordu. Moskova ve Kiev, kontratın uzatılması konusunu ikili ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun katılımıyla üçlü görüşmelerde değerlendiriyordu.
Almanya’da dün yapılan görüşmenin ardından, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, tarafların prensipte anlaştığını duyurmuştu. Görüşme bugün Belarus’un başkenti Minsk’te devam etmişti.
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