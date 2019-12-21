Rusya Soruşturma Komitesi, FSB binasına yapılan saldırının failini açıkladı

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Soruşturma sonucunda saldırganın Moskova Bölgesi nüfusuna kayıtlı 39 yaşındaki Yevgeniy Minyurov olduğu belirlendi" dedi.

Sözcü, olayla ilgili detaylı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Petrenko, ayrıca Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası yakınlarında yapılan saldırı sonucu yaralanan bir güvenlik görevlisinin daha hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Lyublyanka bölgesinde FSB Genel Merkez binası yakınlarında kimliği belirsiz bir kişini açtığı ateş sonucu bir FSB görevlisi hayatını kaybetmişti.

Olayda saldırgan da etkisiz hale getirilmişti.