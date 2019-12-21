Lavrov: Trump, ilişkilerdeki sorunlarla ilgili diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu belirtti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın gönderdiği mektupta iki ülke arasındaki ilişkilerde mevcut sorunlar ile ilgili diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu belirttiğini açıkladı.

Rusya’da Pervıy Kanal’da yayınlanan ‘Bolşaya İgra’ (Büyük Oyun) adlı programa katılan Lavrov,’ın gönderdiği kısa bir mektupta ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerde mevcut sorunlar ile ilgili diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu belirttiğini söyledi.

Lavrov, “Başkan Trump kısa bir mektup gönderdi, ilişkilerimizdeki sorunları aşmanın yollarını aramaya devam etmeye hazır olduklarını söyledi” ifadelerini kullandı.

Lavrov, 10 Aralık’ta gerçekleştirdiği Washington ziyareti kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelmişti. Rus diplomat daha sonra ABD Başkanı Donald Trump tarafından kabul edilmişti. Lavrov-Trump görüşmesi basına kapalı gerçekleşmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, görüşmede Afganistan meseleleri ve Suriye'deki durum, güvenlik, silahsızlanma ve stratejik istikrar gibi konuların ele alındığını açıklamıştı.