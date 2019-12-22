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18:36 22 Aralık 2019
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    Lavrov: Yeni START’ın uzatılması halinde Avangard ve Sarmat füzelerini ona dâhil etmeye hazırız

    © Sputnik / Алексей Филиппов
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren START-3 (Yeni START) Anlaşması’nın uzatılması halinde Avangard ve Sarmat füze sistemlerini de ona dahil etmeye hazır olduğunu belirtti.

    Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal'da (Birinci Kanal) konuk olduğu 'Bolşaya İgra' (Büyük Oyun) adlı programda soruları yanıtlayan Sergey Lavrov, Yeni START Anlaşması’nın uzatılması halinde Rusya’nın Avangard ve Sarmat füze sistemlerini de ona dahil etmeye hazır olduğunu söyledi.

    Lavrov, “Amerikalılara hipersonik silahlar da dahil olmak üzere yeni sistemlerimizi tanıttığımızı söyledik. Avangard ve Samat sistemlerinin anlaşma kapsamında olduğu düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bu silah ve sistemleri mevcut Yeni START Anlaşması’na dahil etmeye hazırız, elbette ki uzatılması halinde” diye konuştu.

    Avangard sisteminin ‘Amerikalılara canlı olarak tanıtıldığını’ hatırlatan Lavrov, “Belli bir aşamada Sarmat ile da aynı şeyi yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

    ‘ABD’nin stratejik silahların sınırlandırılması değil, bu alandaki şeffaflığı ele alma önerisi ilgi çekici’

    Washington’a yaptığı son ziyarette ABD’li yetkililerin stratejik silahların azaltılması ya da sınırlandırılmasını değil, karşılıklı olarak kabul edilebilir koşulları, şeffaflığı ve davranış kuralları ele almak istediklerini hatırlatan Lavrov, bu yaklaşımı ilgi ile karşıladığını ifade etti.

    © AP Photo / Mikhail Klimentyev
    Reuters: Rusya'nın geliştirdiği hipersonik füzeler nedeniyle ABD'nin START-3'ün uzatılması konusunda şüpheleri var
    Rus diplomat, “Bizim ve diğer olası katılımcılar için bu yaklaşımın ne kadar uygulanabilir olduğunu, Amerikalıların daha kimleri davet etmek istediklerini anlamak için bu konsepti öncelikle kendilerinin nasıl gördüklerini kâğıda dökülmüş olarak görmek gerekir” vurgusunu yaptı.

    ABD’nin görüşmelere Çin’i de dâhil etme isteğini değerlendiren Lavrov, Çinli yetkililerin, bu ülkenin sahip olduğu nükleer silahların ABD ve Rusya’dakilerle karşılaştırılamayacağı için görüşmelere katılımın anlamı olmayacağı ve katılmayacağı yönündeki açıklamasını hatırlatarak, Rusya’nın çoklu formatta da görüşmeye hazır olduğunu, ancak ‘bu formata hiç kimseyi zorla katmayacağını’ vurguladı ve ekledi:

    “Eğer Washington onları görüşmelere dahil etmeyi mutlak bir zorunluluk olarak görüyorsa Pekin’le görüşsünler.”

    ‘Gelişmeler ABD’nin orta ve kısa menzilli füzeleri Rusya’nın yakınına konuşlandırabileceğini gösteriyor’

    ABD’nin orta ve kısa menzilli füzeleri Asya-Pasifik bölgesinde Rusya sınırlarının yakınına konuşlandırabileceğini açıklayan Lavrov, Moskova’nın bu durumdan oldukça rahatsız olduğunu ve Washington’a son ziyaretinde bu konuyu hem ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, hem de ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelerde ele aldığına dikkat çekti.

    ABD’nin daha önce ayrıldığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nda (INF) yasaklı olan seyir füzesini oldukça hızlı bir şekilde test ettiğini vurgulayan Lavrov, Amerikalıların söz konusu füzeleri, Çin’e karşı koymak amacıyla Asya-Pasifik bölgesinde konuşlandırılmak istediklerini ve ülke olarak Japonya ve Güney Kore’yi düşündüklerini ifade etti.

    Bu gelişmelerin orta ve kısa menzilli füzelerin Japonya ve Güney Kore’de konuşlandırılabileceğini gösterdiğine dikkat çeken Lavrov, böyle bir durumda menzillerinin Rusya’nın Ural dağlarına kadar olan topraklarını kapsayacağını vurguladı ve ekledi:

    Kuril Adaları
    © Sputnik / Ekaterina Chesnokova
    Japon basını, Rusya'ya ait Kuril Adaları’nı ABD füzeleri için 'mükemmel bir yer' olarak tanımladı
    “Elbette ki anlaşma bozulduktan sonra bu alanda bir takım düzenleyici kuralların konulması konusunda ısrarcı olacağız.”

    INF’nin bozulmasından sonra Batı, Rusya’nın önerilerine yanıt vermedi

    Kuralların konulması bağlamında Rusya lideri Vladimir Putin’in 50’den fazla ülke lideri ve başbakanına ayrıntılı bir mesaj gönderdiğine dikkat çeken Lavrov, şöyle devam etti:

    “Putin bu füzelerin geliştirilmesi ve konuşlandırılması ile ilgili duyurduğumuz moratoryumu hatırlattı, diğerlerini de bu moratoryuma katılmaya çağırdı. Ancak, bizim tarafımızda da sorun gördüğünü, fakat diyaloğa hazır olduğunu söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron’un dışında hiçbir NATO ülkesi bu mektuba hiçbir şekilde tepki vermedi.”

    ABD’den ise genel bir yanıt geldiğini ifade eden Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın kısa bir mektup göndererek, iki ülke arasındaki ilişkilerde mevcut sorunlar ile ilgili diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu belirttiğini hatırlattı.

    Etiketler:
    Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Çin, START-3 anlaşması, Sergey Lavrov, Nükleer silah, Sarmat, Avangard füze sistemi, START, Nükleer, ABD, Rusya
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