Putin, Kırım Köprüsü’nün demiryolu kısmını tren geçişlerine açacak

Rusya lideri Vladimir Putin, Krasnodar ile Kırım’ı Kerç Boğazı üzerinden bağlayan Kırım Köprüsü’nün demiryolu kısmının yarın yapılacak olan açılışına katılacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Federal Bölge’ye yarın düzenleyeceği iş ziyareti kapsamında Krasnodar ile Kırım Köprüsü’nün demiryolu kısmının yarın yapılacak olan açılış törenine katılacak.

Rus lider, köprü yapımında yer alan çalışanlarla ve sektör yöneticileriyle bir araya gelerek, Rusya’nın güneyindeki trafik altyapısını geliştirme planlarını dinleyecek.

Kırım Köprüsü araç geçişlerine Mayıs 2018’de açılmıştı. Yarın St. Petersburg’dan ve ertesi gün ise Moskova’dan yarımadaya birer tren hareket edecek. Kırım’a Rusya’nın 11 kentinden tren seferlerinin yapılması planlanıyor.

Kerç Boğazı üzerinden Krasnodar ile Kırım’ı birbirine bağlayan köprü, 19 kilometrelik uzunluğuyla Rusya ve Avrupa'nın en uzun köprüsü olma özelliğini taşıyor. İnşaatı federal bütçenin kaynaklarıyla finanse edilen köprünün toplam tutarı neredeyse 228 milyar ruble (yaklaşık 3.6 milyar dolar).