'Putin'in Fin Körfezi'ne dalışından önce yapılan aramalarda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mayın tarlası bulundu'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in temmuzda Fin Körfezi'nde batiskafla gerçekleştirdiği dalıştan önce yapılan aramalar sırasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mayın tarlası bulunduğu ve imha edildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait Krasnaya Zvezda gazetesine demeç veren Rusya Baltık Filosu Komutanı Amiral Aleksandr Nosatov, Baltık Filosu'nun denizci askerlerinin Putin'in Fin Körfezi'ndeki dalışından önce Gogland Adası'nda ve denizin dibinde yapılan aramalar sırasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma çok sayıda mühimmat bulduklarını ve imha ettiklerini söyledi.

Nosatov, "İstihkamcı askerler, adanın üzerinde 20'den fazla mühimmat tespit etti ve etkisiz hale getirdi. Mayın tarama gemisi Tralşik'in mürettebatı da, denizin dibinde Alman mayınlarından oluşan bir mayın tarlası buldu. Mayınlar, robotik sualtı teknolojisi yardımıyla imha edildi" dedi.

Vladimir Putin, 27 Temmuz'da 2. Dünya Savaşı yıllarında Fin Körfezi'nde batan 'Ş-308 Semga' denizaltısının enkazının bulunduğu noktaya batiskafla dalmış ve gördüğü objenin kendisinde etkileyici izlenimler bıraktığını belirtmişti.

Путин поможет установить мемориальную табличку на подводную лодку, затонувшую в Финском заливе в Великую Отечественную войну. Для этого он погрузился в батискафе на дно Балтийского моря. Журналисты ждут наверху. pic.twitter.com/IdHw2MlJCV — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 27, 2019

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