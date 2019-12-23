Putin, Kırım Köprüsü'nün demiryolu kısmını hizmete açtı

Açılış töreninde konuşan Vladimir Putin, Rusya'nın gelecekte Kırım Köprüsü'ne benzer projeleri hayata geçireceğinden emin olduğunu söyledi.

Путин дал старт железнодорожному движению в Крым в кабине машиниста: "Поехали" pic.twitter.com/NwTasAEWI6 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 23, 2019

'Rusya'nın bu tür projeleri gerçekleştirecek güçte olduğunu kanıtladınız'

Köprünün inşasında yer alan çalışanlara hitap eden Putin, "Rusya'nın bu tür küresel ölçekli altyapı projelerini gerçekleştirebilecek güçte olduğunu yeteneğinizle, kararlılığınızla ve azminizle kanıtladınız. Bu, uzunluğu bakımından sadece Rusya'nın değil, Avrupa'nın da en büyük köprüsü. Ulusal teknolojilerimiz dahilinde bu tür büyük projeleri hayata geçirebileceğimizi gösterdiniz. Bu, gelecekte benzer projeleri gerçekleştirebileceğimiz ve mutlaka hayata geçireceğimiz konusunda hepimize güven veriyor" ifadelerini kullandı.

'2020'de köprüden yaklaşık 14 milyon kişi geçecek'

Putin, 2020 yılında Kırım Köprüsü üzerinden yaklaşık 14 milyon kişinin geçmesini ve yaklaşık 13 milyon ton yük taşınmasını beklediklerini kaydetti.

Köprünün demiryolu kısmının açılmasını hem Kırım ve Sivastopol hem de Rusya'nın tamamı için çok önemli ve mutluluk verici bir gelişme olarak niteleyen Putin, bu büyük köprü gibi altyapı tesislerinin tüm ülke ekonomisini etkileyeceğinin altını çizdi.

Putin trenle Krasnodar'a gidecek

Vladimir Putin, açılış töreninin ardından trenle yeni köprüyü de kullanarak Kırım'dan Krasnodar'a seyahat edecek.

Avrupa'nın en uzun köprüsü

Kerç Boğazı üzerinden Krasnodar ile Kırım’ı birbirine bağlayan köprü, 19 kilometrelik uzunluğuyla Rusya ve Avrupa'nın en uzun köprüsü olma özelliğini taşıyor. Araba ve otobüs trafiğine 15 Mayıs 2018'de açılan köprü, ağır araçların geçişine ise 1 Ekim'de açıldı.

Yük trenlerinin, köprünün demiryolu kısmından Haziran 2020'den itibaren geçmeye başlaması planlanıyor.

İnşaatı federal bütçenin kaynaklarıyla finanse edilen köprünün toplam tutarı yaklaşık 228 milyar ruble (yaklaşık 3.6 milyar dolar) oldu.