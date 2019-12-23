Kırım Köprüsü’nden geçerek Sivastopol’e gidecek ilk tren Saint Petersburg’dan kalktı

Saint Petersburg-Sivastopol seferini yapacak olan ‘Tavriya’ adlı 7 no.lu hızlı trenin yolculuğa hazır olduğu bilgisini alan Putin, “İyi yolculuklar ve iyi şanslar” dedi.

Saint Petersburg’daki Moskovskiy Garı’ndan yerel saatle 14.00’te (TSİ ile aynı) harekete eden tren 530 yolcu taşıyor. Saint Petersburg ile Sivastopol arasındaki toplam 2 bin 741 kilometrelik mesafeyi kat edecek olan trenin yolculuğu 43.5 saat sürecek.

Kırım seferlerine yüksek talep

Taşımacılık şirketi Grand Servis Ekspress yöneticisi Aleksandr Ganov, Kırım’a hareket eden trenin 17 vagonlu olduğunu ve toplam 530 yolcu taşıdığını belirtti.

“İlk günlerde her dakika başı üçer bilet satıyorduk. Şimdi de trenlerin doluluk oranı her iki yönde oldukça yoğun bir şekilde doluyor, hem yarımadaya gidenler, hem de buraya dönenler, Moskova treni de aynı şekilde” diyen Ganov, şimdiye kadar 60 günlük dönem için 57 binin üzerinde biletin satıldığını ifade etti.

Grand Servis Ekspress şirketi daha önce Rusya ile Kırım arasındaki seferleri yapacak olan trenlerin operatörü olarak seçilmişti. Yine Kırım Köprüsü üzerinden Moskova-Simferopol seferini yapacak olan ilk ‘Tavriya’ treni ise yarın gece başkentteki Kazanskiy Garı’ndan yerel saatle 23.45’te (TSİ ile aynı) kalkacak.