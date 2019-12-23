Rusya Enerji Bakanı Novak: Kuzey Akım-2’nin en kısa zamanda tamamlanmasını bekliyoruz

Novak, Rus RBC televizyonuna açıklamasında, “Bu proje stratejik nitelik taşıyor. Avrupa ülkeleri, Avrupa ve Rus şirketleri bu projeye alaka duyuyor. Bu ticari bir proje, herkese çok faydalı” dedi.

Bakan, boru hattı yapımın, karşı karşıya olduğu tüm engel ve baskılara rağmen en kısa zamanda tamamlaması umudunu dile getirdi.

Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinde boru döşeme çalışmalarını yürüten İsviçreli Allseas şirketi, ABD’nin projeye yönelik yaptırımları uygulamaya koyması nedeniyle Baltık Denizi’ndeki gemisini geri çekmişti.

Rusya Enerji Bakanlığı, Novak’ın bu açıklamasını, ABD’nin projeye yönelik yaptırımları uygulamaya koymadan önce yaptığını bildirdi.