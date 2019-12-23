Rus Dışişleri: Lavrov, Çavuşoğlu ile Suriye ve Libya’yı görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu bugünkü telefon görüşmesinde, Suriye’deki barışçıl çözüm sürecini ve Libya’daki durumu değerlendirdi.