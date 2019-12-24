Rus Dışişleri'nden Türk heyetin Moskova'daki Suriye temasları hakkında açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’den Moskova’ya giden ve bakanlık yetkilileriyle bir araya gelen heyetin gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in katıldığı Rus heyetin, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın başkanlığındaki Türk heyetle Suriye krizinin çözümünü ve ‘sahadaki’ gelişmeleri görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, “Suriye krizinin çözümü ile ilgili tüm konularda ayrıntılı görüş alışverişi yapıldı. İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin içindeki ve etrafındaki duruma, ayrıca Fırat Nehri’nin doğusundaki duruma vurgu yapılarak ‘sahadaki’ gelişmeler ele alındı” ifadelerine yer verildi.

Tarafların ‘siyasileşme ve önkoşullar olmaksızın Suriye genelindeki ihtiyaç sahiplerine acil insani yardım sağlama görevlerini’ de değerlendirdikleri ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

“Taraflar, Birleşmiş Milletler’in (BM) yardımıyla Suriyeliler tarafından yönetilen ve uygulanan Suriye krizinin siyasi çözüm sürecine olan bağlılıklarını teyit etti ve Cenevre’deki Anayasa Komitesi’nin çalışmasının düzene oturmasını desteklediklerini ifade etti.”