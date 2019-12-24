Şoygu: Rus savaş uçaklarının Suriye’deki sorti sayısı 30 kat azaldı

Şoygu, Rusya Savunma Bakanlığı’nda her yıl düzenlenen ve savunma alanındaki çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, “Halihazırda Rus Hava Uzay Kuvvetleri savaş uçakları, keşif çalışmaları ve Suriye ordusunun terörist oluşumları yok etmeye yönelik operasyonlara hava desteği için ortalama günde 2-3 sorti yapıyor” dedi.

Bakan, 2015-2017 döneminde, Rus savaş uçaklarının günde ortalama 80-90 sorti yaptığını hatırlattı.

Şoygu ayrıca Rus ordusunun Suriye’de 43 yeni silah daha test ettiğini söyledi. Rus Bakan, “Toplamda Suriye’de 359 modern silah denedik” diye ekledi.