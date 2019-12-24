Kuril Adaları'nda alıkonulan Japon balıkçı gemileri serbest bırakıldı

Güney Kuril Bölge Mahkemesi, beş Japon balıkçı gemisinin kaptanlarını deniz ürünlerinin yasadışı yollardan çıkarılmasından suçlu buldu. 6.4 milyon ruble (yaklaşık 101 750 dolar) para cezasına çarptırılan gemiler, ceza ödendikten sonra mürettebatıyla birlikte serbest bırakıldı.

Sahalin Bölgesi Federal Güvenlik Servisi (FSB) Sınır Birlikleri basın servisinden yapılan açıklamada, Japonya’ya ait Ootomo Maru 38, Seiso Maru 62, Fumi Maru 53, Harumi Maru 53, Umitaka Maru 55 balıkçı gemileri 17 Aralık’ta Habomai’nin Güney Kuril Takımadaları bölgesinde deniz ürünlerinin yasadışı yollardan çıkarılmasından alıkonuldu.

Rus sınır muhafızlarıın yaptıkları denetim sonucunda, toplam balık avı süresinin kayıt defterlerindeki giriş süreleriyle örtüşmediği tespit edildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’dan balıkçıların derhal Kokkaido’daki Nemuro limanına geri gönderilmesini talep etti. Ancak Rus yetkililer, balıkçıların yasa dışı olarak 7.5 ton yengeç yakaladığını, gemilerin mürettebatla birlikte alıkonulduğunu ve Yujno-Kurilsk’e nakledildiklerini bildirdi.

24 Aralık Salı günü mahkemenin belirlediği para cesazı ödendikten sonra, balıkçı gemileri tutuldukları limandan ayrıldı.