Zaharova, Sputnik Estonya’ya karşı uygulanan baskıları yorumladı

Zaharova’nın bir gazetecinin Sputnik Estonya’nın durumuyla ilgili sorduğu soruya verdiği yanıtın yayınlandığı Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde, "Estonya hükümetinin Agit Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir’in Sputnik Estonya’ya ilişkin önerilerini dikkate almamasını endişe verici bir işaret olarak görüyoruz. Ajansın bürosunun 'bilgi operasyonları birimi' olarak adlandırılmasını kabul edilemez ve tamamen mantıksız olarak değerlendiriyoruz" ifadeleri yer aldı.

Estonya tarafının bir kez daha ülkede akredite olan ve faaliyetlerini genel kabul görmüş gazetecilik standartlarına uygun olarak yürüten Sputnik’in medya olarak anılma hakkını red ettiğini belirten Zaharova, "Soru şu: Hangi temele dayanarak? Eğer Tallinn, Sputnik bürosunun faaliyetleri ile belirlediği hedefler arasında bir tutarsızlık tespit etmişse, bunu açık bir şekilde kamuoyuna açıklasınlar, eğer her zaman olduğu gibi somut gerekçeleri yoksa, o halde attıkları iftiradan dolayı özür dilesinler" İfadelerini kullandı.

Zaharova, "Estonya’nın eylemleri, Rus medyasına karşı sistematik bir provokasyon çalışması, ajansın medya statüsünü bulanıklaştırmak, gazetecilik faaliyetlerinin mevcut uluslararası yasal garantilerine zarar vermek ve onu doğrudan politik baskı nesnesine dönüştürme çabasıdır" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sputnik'in Estonya servisinin yayın yaptığı ülkede, çalışanlarının banka hesaplarına para transferi yapılmasının engellenmesi gibi baskılara maruz kalmalarına ilişkin olarak, Rusya devleti olarak, Sputnik çalışanlarına 'hangi ülkede gazetecilik yapıyor olurlarsa olsunlar destek vereceklerini' belirtmişti.

Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ise çalışanların 1 Ocak’a kadar işlerinden ayrılmazlarsa hapis cezası için hazırlanmaları yönünde ültimatom verildiğini hatırlatarak, Estonya Devlet Başkanı Kersti Kaljulaid’e gazetecilerin tutuklanmasına müsaade etmeme çağrısında bulundu.