Poklonskaya: Milliyetçiler Ukrayna için büyük tehdit

Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Natalya Poklonskaya, Ukraynalı milliyetçilerin Rusya için değil, herşeyden önce Ukrayna’nın kendisi için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Daha önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Eho Moskvı radyosuna verdiği demeçte, Ukrayna’nın NATO’ya girmesinin bölgeye güvenlik getirmeyeceğini ve ülkede milliyetçilerin iktidar olması durumunda Rusya’ya tehdit oluşturacakları belirtmişti.

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Natalya Poklonskaya, "Elbette, Lukaşenko Ukraynalı milliyetçilerin ciddi bir tehdit oldukları konusunda haklı. Ancak bana göre, Rusya’ya yönelik bir tehdit değil. Bu, her şeyden önce Ukrayna’nın kendisi ve bir bütün olarak Avrupa için bir tehdit. Ukrayna’daki yeni iktidar ya ülkede düzeni sağlayacak ya da tam bir çöküş yaşayacak. Şimdilik bu bölümde zaafiyet gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha önce Kiev Temyiz Mahkemesi binası önünde kolluk kuvvetlerinin hemen yanında Shariy.net gazetecilerine saldırı yapıldığı ve hiç bir tepkinin verilmediğini hatırlatan Poklonskaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki savcılar, kolluk kuvvetleri, insan hakları savunucuları nerede? Şimdiye kadar sadece sürekli ortalıkta dolanan ve rahat durmayan kan emicileri gözlemliyoruz ve gazetecilerin haklarının ihlaliyle ilgili en ufak bir basın açıklaması göremiyoruz. Bunlar dışında, Berkut personelinin altı yıldır tutsak edildiklerini, cezai kovuşturmanın yasadışılığı ve makul gözaltı sürelerinin ihlali hakkında tek bir açıklama yok. Mahnovşina (1918-21'de Ukrayna'da N. I. Mahno öncülüğündeki Sovyet karşıtı anarko-kulatsko-köylü hareketi) henüz kimseye bir iyilik getirmedi. İktidar ülkeye ne kadar çabuk sürede istikrar getirirse, kendisi için de o kadar iyi olacak."