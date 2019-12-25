Kırım Köprüsü'nden ilk tren geçti

Krasnodar ile Kırım’ı Kerç Boğazı üzerinden bağlayan ve yapımına 2016 yılında başlanan Kırım Köprüsü üzerinden ilk tren bugün geçti.

St. Petersburg’dan Sivastopol’e hareket eden tren, bugün Kırım Köprüsü’nden geçti. Geçiş yaklaşık 20 dakika sürdü. Trenin yolcularına özel olarak köprünün Rusya bayrağı renkleri ile ışıklandırılan arklarını görme imkanı tanındı.

Bugün ayrıca başkent Moskova’dan Simferopol’e bir trenin hareket etmesi bekleniyor.

Первый поезд под моими арками! К этой встрече готовился 4 года. Прочувствовал момент каждой шпалой. #крымскиймост pic.twitter.com/EhMK8qUWgP — Крымский мост (@Krymsky_bridge) December 25, 2019

​İnşaatına Şubat 2016'da başlanan Kırım Köprüsü'nün demiryolu kısmının trafiğe açılışı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından önceki gün yapılmıştı.

Kırım Köprsü'nün demiryolu kısmı üzerinden geçen trene binen Putin, kısa bir süre makinist kabininde seyahat etti. Kırım Köprüsü'nün karayolu kısmı, geçen sene Mayıs ayında açılmıştı.

Köprünün maskotu kedi, ilk yolcuları karşıladı

Kırım Köprüsü’nün maskotu kedi Mostik de geçiş sırasında yolcuları karşıladı.

Mostik’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Söz verdiğim gibi ilk yolcuları bizzat karşıladım" ifadeleri kullanıldı.

View this post on Instagram Встретил первых пассажиров, как и обещал, лично! A post shared by Кот Моста (@cat_the_most) on Dec 24, 2019 at 4:18pm PST

2018 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kullandığı kamyonun liderlik ettiği konvoyun açılış sürüşünden önce ilk denetimini de kedi Mostik yapmıştı.

Avrupa'nın en uzun köprüsü

Kırım Köprüsü, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Vasco da Gama Köprüsü'nü geride bırakarak Avrupa'nın en uzun köprüsü oldu.

Projenin inşasında 228 milyar ruble (3.7 milyar dolar) harcandı.