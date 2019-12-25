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16:25 25 Aralık 2019
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    Antalya- Rus turist

    ATOR: Konaklama vergilerine rağmen Türkiye Ruslar için ‘bir numaralı tercih’ olacak

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    Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Türkiye’nin konaklama vergisi uygulamasının bu ülkeye olan talebi etkilemeyeceğini söyledi.

    Maya Lomidze, tur paketleri fiyatlarında gözle görülür bir artış olsa bile, fiyat-kalite oranının iyi seviyede olması nedeniyle Türkiye’nin Rusların tercihi olmaya devam edeceğini belirtti.

    Lomidze, şu ifadeleri kullandı; “Türkiye’de yaz aylarında fiyatlarda yüzde 15-20, bazı tesislerde yüzde 30’a varan artışlar oldu. Buna rağmen en fazla tercih edilen ülkelerden biri olmaya devam etti. Bahar aylarında uygulanmasına başlanması planlanan ve nasıl ücretlendirileceği tam olarak netlik kazanmamış konaklama vergilerinin bana göre talebe bir etkisi olmayacak. Ancak, eğer Türkiye’de fiyatlar iki kat kadar artış gösterirse, talep de değişir. Geçen yılın deneyimleri, yüzde 5-10-15 oranındaki fiyat artışlarının talebe etki etmediğini gösterdi. Fiyat-kalite oranının iyi olması fiyatların artması durumunda bile turistlerimizin tercihini değiştirmiyor.”

    Türkiye’nin Rusya’nın Avrupa ve Ural bölgelerinde yaşayan Ruslar için önde gelen destinasyonlardan biri olduğunu kaydeden Lomidze, “Rusya’nın Uzak Doğu ve Sibirya bölgeleri genellikle Tayland ve Çin’i tercih ediyorlar. Ancak taleplerin bütününe bakarsanız, Türkiye’nin lider konumda olduğunu görürsünüz dedi.

    Lomidze, otel fiyatları konusunda sezon başlamadan önce otelcilerle anlaşıldığından, turizm vergilerinden etkilenmeyeceğini de sözlerine ekledi.

    1 Nisan 2020'den itibaren Türkiye otel sektöründe her türlü otel hizmetinin tabi olacağı yüzde 2’lik vergi uygulaması yürürlüğe girecek. Konaklama tesislerinin sunduğu hizmetlere uygulanacak vergi, 31 Aralık 2020’ye kadar yüzde 1, 2021’den itibaren ise yüzde 2 oranında uygulanacak.

    2019'da 7 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor, ocak-ekim dönemi arasındaki turist akışı yüzde 17 artışla 6.7 milyon kişiye ulaşmıştı.

    Etiketler:
    Turist, Konaklama vergisi, Rusya, Türkiye, Maya Lomidze, Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR)
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