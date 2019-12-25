Rusya’da helikopter sert iniş yaptı: 16 yaralı

Rusya’nın Krasnoyarsk bölgesinde Mi-8 helikopteri sert iniş yaptı. Olayda 16 kişi yaralandı. Yaralıların çoğunun vücudunda kırıklar oluştuğu belirtildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, 21 yolcu ve 3 mürettebatı taşıyan Mi-8 helikopteri Baykit köyünden havalandıktan sonra kar fırtınasına yakalandı.

Olayda 16 kişi yaralandı, 5’i hastaneye kaldırıldı, 11’i de ayakta tedavi edildi.

Helikopterin özellikle kuyruk, burun ve pervane kısmı zarar gördü. Rusya Ulaşım Bakanlığı’ndan Sputnik’e konuşan bir kaynağa göre, helikopter 2017 yılında uçuşa başlamıştı.

Konuyla ilgili soruşturma komisyonu kuruldu, cezai dava başlatıldı.

Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Mi-8 helikopteri Rusya’da yaygın olarak ulaşım amaçlı kullanılıyor.