Yasen-M projesinin ilk seri nükleer denizaltısı suya indirildi

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov, denizaltı mürettebatının eğitim merkezindeki eğitimini tamamladığını ve en son ekipman ve silahları kullanmaya hazır olduğunu belirtti.

Novosibirsk’in 2020’de filonun hizmetine verilmesi planlanıyor. Daha önce Rusya Birleşik Gemi İnşaatı Şirketi Başkanı Aleksey Rahmanov, Yasen-M projesinin özellikle kontrol sistemiyle ilgili bir dizi tasarım hatası belirlediklerini söylemişti.

Kazan projesinin ilk denizaltısıyla ilgili şikayetleri ortadan kaldırmak için denize dört ila beş çıkış daha gerekiyordu. Bu denizaltının da donanmaya teslimatı gelecek yıl yapılacak.

Çok amaçlı denizaltılar Kazan ve Novosibirsk, 13 bin 800 ton ağırlığında ve 119 metre uzunluğunda. 520 metrelik derinliğe inebilen denizaltı, saatte 31 deniz mili hıza ulaşabiliyor. 64 personelin görev yapacağı denizaltı ayrıca, 533 milimetre torpido, Kalibr ve Oniks seyir füzeleriyle donatılmış bulunuyor.

Proje 885 ile karşılaştırıldığında, elektronik silah sistemlerinin element tabanlarında ve Rus üreticiler tarafından tedarik edilen modern ekipman ve malzemeler de değişiklikler yapıldığı gözleniyor.