Eski Rusya Maliye Bakanı Kudrin, Putin'in Rus ekonomisini kurtaran kararını anlattı

Kudrin, Sputnik’e açıklamasında, “Putin, zamanında birçok görüşe rağmen İstikrar Fonu, sonra Yedek Fonu ve da Ulusal Refah Fonu’nu oluşturma fikrini destekleyen tek kişiydi. Bu fonlar, 2008-2009 krizinde belirleyici rol oynamıştı” ifadelerini kullandı.

Fonların ayrıca kriz döneminde sosyal harcamaları kısmama fırsatını da verdiğini söyleyen Kudrin, “Bu anlamda tüm bunlar birçok açıdan Putin’in sayesinde oldu. Sadece onun politik iradesi sayesinde tüm bunlar oluşturuldu” dedi.

Rusya İstikrar Fonu, ekonomiyi istikrara kavuşturma amacıyla 2004 yılında kurulmuştu. 2008 yılında da, Rusya Yedek Fonu ve Ulusal Refah Fonu olmak üzere iki ayrı fona bölünse de 10 yıl sonra tekrar tek çatı altında birleştirilerek Ulusal Refah Fonu adıyla faaliyetine devam etmişti.