Rus Dışişleri: Guterres, heyetimize vize verilmemesini görmezden geliyor

ABD’nin eylül sonlarında, BM Genel Kurulu’na katılan Rus heyetinin bazı üyelerine vize vermeyi reddettiğini hatırlatan Zaharova, Washington’un BM New York Sekreterliği’nin Rus çalışanlarına yönelik devam eden sabotajına dikkat çekti.

Sözcü, “Bu sefer söz konusu olan Rusya Savunma Bakanlığı temsilcilerinin karşılaştığı sorunlar. BM Genel Sekreteri’nin kararıyla sekreterliğin askeri konulardan sorumlu birimlerine atanan Rus subaylar aylarca ABD vizesi beklemek zorunda kalıyor. Bazı vize başvurularını inceleme süresi 1 yılı geçmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Zaharova, “Tüm bunların, BM Genel Sekreteri Guterres’in görmezden geldiği dikkat çekiyor. Guterres, ABD’nin BM Şartı ve merkez birimlerinin konumuna ilişkin anlaşmaya yönelik ihlalleri görmezden göreliyor” diye kaydetti.

ABD hatta New York’ta çalışan bazı Rus temsilcilerinin de vizelerini uzatmadığını anlatan Zaharova, bu yüzden Rus çalışanların sözleşmelerini feshederek Rusya’ya dönmek zorunda kaldığını belirterek, “ABD, bir nevi ‘idari imkanlarından’ yararlanarak haksız rekabet uygulamasına başvuruyor ve ilgi duydukları pozisyonlardan Rusların gitmesini ve bu pozisyonlara kendi askerlerinin atanmasını sağlıyor” dedi.