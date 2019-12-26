Rusya Enerji Bakanı Novak: Kuzey Akım-2 yaptırımlara rağmen tamamlanacak

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının ABD’nin yaptırımlarına rağmen tamamlanacağını belirterek, “Sadece 160 kilometresi kaldı” dedi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rus medyasına açıklamasında, "Yaptırımlardan bağımsız olarak boru hattının yapımı tamamlanacak. Sadece 160 kilometreden az bir kısım kaldı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta aralarında Kuzey Akım-2 ve Türk Akım boru hatlarını hedef alan yaptırımların da yer aldı 2020 savunma bütçesi tasarısını imzalamıştı.

Aynı gün ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projelerine yönelik yaptırımların yürürlüğe girdiğini ve Washington’un boru hatlarının yapımını gerçekleştiren şirketlerden çalışmalarını derhal durdurmalarını talep ettiğini açıklamıştı.

Kuzey Akım-2’nin borularını döşeyen İsviçreli Allseas şirketi, ABD’nin projeye yönelik yaptırımları uygulamaya koyması nedeniyle Baltık Denizi’ndeki gemisini geri çekmişti.