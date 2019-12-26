Putin Kızıl Meydan'da buz hokeyi oynadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün akşam bir dostluk maçına çıkarak kurmaylarıyla birlikte hokey oynadı.

Başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile takım arkadaşı olan Putin, Moskova Valisi Andrei Vorobyov ile karşı karşıya geldi.

Putin'in daha önceki maçlarda olduğu gibi yine 11 numaralı formayı giydiği görüldü.

Bu yılın Mayıs ayında benzer bir etkinlikte boy gösteren Putin, Reuters haber ajansına göre 8, Kremlin'e göre ise 10 gol atmıştı.