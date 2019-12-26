Gazprom Başkanı: TürkAkım üzerinden gaz sevkiyatı birkaç gün içinde başlayacak

Gazprom’un aktardığına göre, Gazprom Başkanı Aleksey Miller, “Birkaç gün sonra TürkAkım boru hattı üzerinden gaz sevkiyatına başlayacağız. Önümüzde ise Kuzey Akımı-2 projesinin inşaatının tamamlanması var” dedi.
Miller, yeni boru hatlarının Avrupa’nın enerji güvenliğini sağlayacağını ve ekolojik hedeflere ulaşmasına yardımcı olacağını ekledi.
Kasım ayı sonunda Gazprom, Türkiye ve Avrupaya doğal gaz taşıyacak TürkAkım boru hattının her iki bölümünün de gazla doldurulduğunu bildirmişti.
Boru hattının açılış töreninin 8 Ocak 2020’de İstanbul’da iki ülkenin liderlerinin katılımıyla yapılması planlanıyor.
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