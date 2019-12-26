Peskov: Üçüncü ülkelerin müdahalesi, Libya'daki krizin çözümüne katkı sunmaz

Gazetecilerin sorusu üzerine Erdoğan'ın Libya'ya asker gönderme planlarını yorumlayan Peskov, "Üçüncü ülkelerin müdahalesi krizin çözümüne katkı sunmaz, ancak üçüncü ülkelerin soruna doğrudan çözüm bulma ve çatışmanın taraflarına çözüm konusunda yardımcı olma girişimleri her zaman memnuniyetle karşılanır" dedi.

'Akan kanın durmasından yanayız'

Peskov, Rusya'nın Libya'daki durumdan kesinlikle endişe duyduğunu ve krizin en kısa sürede barışçıl şekilde çözülmesinden, akan kanın durmasından yana olduğunu vurguladı.

'Putin ve Erdoğan gerekirse telefonda görüşür'

Peskov'a Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında önümüzdeki günlerde telefon görüşmesi planlanıp planlanmadığı soruldu.

Şu an için planlanan görüşme olmadığını ancak gerekli görülmesi halinde iki liderin konuşabileceğini belirten Peskov, "Putin ve Erdoğan sürekli iletişim halinde ve telefon görüşmeleri sayılı saatler içinde organize edilebilir, bununla ilgili hiçbir sorun yok" diye konuştu.

'Libya'da birçok ülkeden paralı asker bulunuyor'

Peskov, Libya'da Rusyalı paralı askerler bulunup bulunmadığı sorusuna da şu yanıtı verdi: "Libya toprakları çok sayıda ülkeden paralı askerlerin ve terör unsurlarının varlık gösterdiği bir yer haline geldi. Tüm bunlar, bilindik ülkelerin Libya devletini yıkmaya yönelik bilindik eylemlerinin sonucu. Çeşitli ülkelerin vatandaşları, dünyanın farklı köşelerinde paralı asker olarak yer alıyor ve vatandaşlarınızın tamamının hareketlerini kontrol etmeniz mümkün olmuyor. Örneğin Suriye'de Kürt güçlerin kontrolündeki cezaevlerinde hem Rusya'nın hem de Fransa dahil Avrupa ülkelerinin çok sayıda vatandaşı bulunuyor."