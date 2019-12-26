Rus muhalif lider Navalniy’in kurduğu vakfın Moskova'daki ofisinde arama

Rus muhalif lider Aleksey Navalniy’in kurucusu olduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nın (FBK) Moskova’daki ofisinde arama yapıldığı belirtildi.

FBK Sözcüsü Kira Yarmış, Twitter’dan yaptığı açıklamada FBK’nın Moskova ofisinde arama yapıldığını ifade etti.

Yarmış, vakfın kurucusu Aleksey Navalniy'in gözaltına alındığını bildirdi, ancak Navalniy aksini belirtti.

Последние новости: задержанных нет. Меня просто силой выволокли из офиса (зачем-то). Коридоры где находятся офисы ФБК и @navalnylive блокированы чёрными шапочками. Все предметы изымаются. День выбран, очевидно, потому что сегодня у меня должен быть эфир https://t.co/C8eRvBcDOk — Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2019

‘Gözaltı yok, ofisten zorla çıkarıldım’

Aleksey Navalniy, Twitter hesabından, arama sırasında gözaltı olmadığını kaydetti ve “Son haberler: Gözaltı yok. Sadece beni ofisten zorla çıkardılar” açıklamasında bulundu.

Navalniy ayrıca FBK ofislerinin bulunduğu koridorların bloke edildiğini kaydetti.