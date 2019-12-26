Zaharova, Estonya servisine destek için basın toplantısını turuncu Sputnik yeleğiyle düzenledi

Ukrayna'nın hükümetinin asılsız iddiaları nedeniyle 15 ay cezaevinde yatan ve ağustos sonunda özgürlüğüne kavuşup Rusya'ya döndükten sonra Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nın İcra Direktörü olan eski RİA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Kirill Vışinskiy'in başlattığı Sputnik Estonya'ya destek hareketine Mariya Zaharova da katıldı.

Zaharova, bugünkü basın toplantısında kameraların karşısına turuncu yelekle çıktı.

Şu anda Tallin yönetimi tarafından Sputnik Estonya'ya karşı sergilenen tavrı 'gerçek bir zulüm' olarak niteleyen Zaharova, basın toplantısını takip eden gazetecilere Sputnik yazılı yelekten giymelerini ve kendilerini yeni yıla hazırlanmak ve işini kaliteli bir şekilde yapmak yerine geleceğini düşünen bu gazetecilerin yerine koymayı tavsiye etti.

'Sputnik çalışanları yasaları ihlal etmedi'

Zaharova, Sputnik Estonya çalışanlarının bulundukları ülkenin yasalarını ve mesleki etik yasalarını ihlal etmediğini de vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sputnik Estonya servisinin yayın yaptığı ülkede, çalışanlarının banka hesaplarına para transferi yapılmasının engellenmesi gibi baskılara maruz kalmalarına ilişkin olarak, Rusya devleti olarak, Sputnik çalışanlarına 'hangi ülkede gazetecilik yapıyor olurlarsa olsunlar destek vereceklerini' belirtmişti.

Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ise çalışanların 1 Ocak’a kadar işlerinden ayrılmazlarsa hapis cezası için hazırlanmaları yönünde ültimatom verildiğini hatırlatarak, Estonya Devlet Başkanı Kersti Kaljulaid’e gazetecilerin tutuklanmasına müsaade etmeme çağrısında bulundu.