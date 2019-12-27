Borisov: Türkiye'nin ilave S-400 sistemleri almasını bekliyoruz

Rus devlet televizyonu Rossiya-24'e demeç veren Borisov, "Türkiye, büyük ihtimalle opsiyonu kullanacak ve bizimle çalışmaya devam edecek. En azından böyle umuyoruz" dedi.

Türkiye'nin NATO üyesi olmasına rağmen ulusal çıkarlarını tutarlı bir şekilde gözettiğinin altını çizen Borisov, "Türkiye, S-400 sistemlerini seçti, zira bu sistemler özellikleri itibarıyla dünyanın en iyisi. Rus hava sistemleri, genel olarak dünyadaki tüm rakiplerinin üzerinde" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun iki tesisine insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıları anımsatan Borisov, bu saldırıların Rus sistemlerinin dünyanın en iyisi olduğunu uygulamada ortaya koyduğunu vurguladı ve ekledi:

"O saldırılarda Patriot ve diğer sistemler başarısız oldu. Ancak Hmeymim'deki üssümüze yönelik düzenli saldırılar, hava savunma sistemlerimiz tarafından her zaman püskürtülüyor, Pantsir bu işi çok iyi yapıyor."

Daha önce Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitriy Şugayev, 2020'de Türkiye'ye yeni bir parti S-400 savunma sistemi teslimatına ilişkin anlaşma imzalanması ihtimaliyle bir soru karşısında, "Bu ihtimal yeterince yüksek" yanıtını vermişti.