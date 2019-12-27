Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova’dan twist dansı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bakanlıkta verilen bir davet sırasında twist dansı yaptı. Bakanlık Sözcüsü, dans görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Daha önce ‘Lezginka’ ve ‘Kalinka’ dansında gösterdiği hünerle gündeme gelen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova bu kez de twist yaptı. Bakanlığın kooperatifinde verilen bir davette yardımcısı ile birlikte dans eden Zaharova, görüntüleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Zaharova, paylaşımıyla birlikte 'Sıkı çalışıp sıkı dinleniyoruz!' ifadelerini kullandı.

Kıvrak ve hızlı danslardan söz edildiğinde ilk akla gelenlerden biri de twist dansı. ABD’li rockn roll şarkıcısı ve dansçısı Chubby Cheker’ın 1960 yılında The Hangballlard ve The Midnighters’ın ‘The Twist’ şarkısını yeniden yorumlamasıyla dünya çapında bir twist dansı furyası oluştu.

Bir yıl sonra ‘Twist Around the Clock’ filmi gösterime girdi. Kalça hareketlerine dayalı twist dansı başta ahlaka aykırı bulunarak tepki çekse de, daha sonra dönemin jerk, the pony, funky chicken gibi danslarına da esin kaynağı oldu.

Zaharova daha önce Kafkas dansı olarak bilinen ‘lezginka’ dansı ve Rus halk dansı olan ‘kalinka’ dansı performansı sergilemişti.