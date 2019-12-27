Rus elçi Yerhov: Kanal İstanbul, Montrö'yle belirlenen rejimi değiştirmez

Sputnik'e konuşan Yerhov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kanal İstanbul projesi üzerinden gemi geçişlerinin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nden bağımsız olacağı açıklamasını değerlendirdi.

Yerhov, "Kanal İstanbul'un ihalesi henüz ilan edilmedi, projenin teknik detayları henüz bilinmiyor. Bunları bilmeden bu konuda yorum yapmak zor ancak farklı spekülasyonlara itimat etmemek gerekiyor. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin yürürlükte olduğunu dikkate almalıyız. Bu, 1936'dan beri geçerli bir uluslararası sözleşme" dedi.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin bir yandan İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'ndan geçişleri düzenlerken diğer yandan da savaş gemilerinin tonaj kısıtlamalarını ve Karadeniz dışındaki ülkelere ait savaş gemilerinin Karadeniz havzasında bulunma sürelerini belirlediğini kaydeden Yerhov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle bu husus çok önemli. İlave bir kanalın bulunması veya bulunmaması, Montrö'yle belirlenen uluslararası hukuk rejimini değiştirmez. Bununla birlikte, bu kadar büyük bir projenin gerçekleşmesi, ciddi miktarda mali kaynak ve zaman gerektiriyor. Bunu da anlamamız gerekiyor."