Türkiye ve Rusya Halep'te ortak devriye gerçekleştirdi

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkanı Tümgeneral Yuriy Borenkov verdiği bir brifingde, Rusya ve Türkiye’nin Halep’teki Türkiye-Suriye sınırında ortak devriye gerçekleştirdiklerini söyledi.

Borenkov, "Halep bölgesinde Garip-Takhtik-Takthani güzergahında ortak Rus-Türk devriyesi gerçekleşti. Rusya Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait helikopterler de konvoya havadan destek verdi" açıklamasında bulundu.

Ayrıca Rus askeri polisi Haseki bölgesinde Kamışlı- Mabruk istasyonu, Kamışlı-Sagir-Faukami, Ayn İsa-Baytman, Halep bölgesinde de Acami-Börekli ve Acami-Membic güzergahında devriye faaliyetlerini devam ettirdi.