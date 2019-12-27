Kosaçev: Türkiye, Libya'ya asker göndermeyi planlasa da silahlı çatışmalara girme niyetinde değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya'ya asker gönderme tezkeresini Meclis'in gündeme getireceklerine ilişkin açıklamasını değerlendiren Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı, "Büyük ihtimalle Türkiye, gerçek silahlı çatışmalar içinde yer almak istemiyor. Eğer bunu isteseydi, parlamentonun resmi kararı için 3 hafta beklemezdi" dedi.

Kosaçev, Erdoğan'ın bu açıklamayla 'Türkiye olmadan Libya'daki sorunların çözülemeyeceği' mesajını verdiğinin altını çizdi.

Erdoğan'ın Libya'da 2 bin Rusyalı paralı asker bulunduğu iddiasına da değinen Rus senatör, "Diğer ülkelerin her yerde Rusya'yı görmeleri ve bunu eylemlerinin gerekçesi olarak kullanmaları günümüzde bir tür övgü haline geldi. Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri dikkate aldığımızda bu tür bir açıklamayı yanlış buluyorum" ifadelerini kullandı.