Rusya ile Ukrayna 1 Ocak’tan itibaren gazla ilgili davalardan karşılıklı olarak vazgeçiyor

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya ve Ukrayna’nın 1 Ocak’tan itibaren karşılıklı tazminat taleplerinden vazgeçmeyi kabul ettiğini söyledi.

Rusya 24 televizyonuna konuşan, “Karşılıklı tazminat taleplerinin 1 Ocak’tan itibaren sıfırlanması ve yasal talepler üzerine alınan mülk tutuklamaları kararlarının kaldırılması konusunda anlaştık” açıklamasında bulundu.

Novak ayrıca, Başbakan Yardımcısı Dmitriy Kozak’ın Naftogaz’a 2.9 milyar dolar ödemenin kaçınılan risklerin yanında 'denizde damla' olduğu sözlerine katıldığını da sözlerine ekledi.

Nihai kararın bulunmadığı davaların reddi anlaşmasının, Rusya ve Ukrayna’nın 20 Aralık’ta imzaladığı gaz işbirliği protokolünün bir parçası olduğunu hatırlatan Novak, “Elbette durum böyle, çünkü bir sürü karşılıklı iddia var ve bu yıllarca uzayabilir. Belgelerin hazırlanması ve bunların mahkemelerce değerlendirilmesinden dolayı,yasal anlaşmazlıklar genelde yavaş çözülüyor” ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya göre, transitin devam edebilmesi için Gazprom, Ukrayna GTS operatörüyle operatörlerarası sözleşme, Naftogaz ile de taşıma kapasitesi rezervasyonu sözleşmesi imzalayacak.

Sputnik’e konuşan Rus siyaset bilimci Yuriy Svetov, Naftogaz her nekadar Rusya’ya karşı açtığı davalardan vazgeçilmesinin bir risk olduğunu öne sürse de, Moskova’nın, Kiev’in aksine yükümlülüklerini her zaman yerine getirdiğini söyledi.

Önümüzdeki yıl rekabetçi bir tarifenin kurulması durumunda, Ukrayna’dan gaz geçişi 2020’de 65 milyar metreküp, 2021-2024’te ise yıllık 40 milyar metreküp olacak.

Rusya ile Ukrayna arasında uzatılması planlanan transit doğalgaz sözleşmesine ilişkin karşılıklı davaların 29 Aralık’tan önce karara bağlanması gerekiyor. Gazprom, Stockholm tahkim kararları için Naftogaz'a 2.9 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Buna karşılık Ukrayna hükümeti de Gazprom’la 7.4 milyar dolarlık davadan vazgeçtiğini belirten uzlaşma sözleşmesi imzalayacak.