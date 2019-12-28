Novatek’in Batı Sibirya’daki petrol sahasında çıkan yangında iki kişi öldü

Rus enerji şirketi Novatek’in, Batı Sibirya'nın kuzey kıyılarında yer alan Yamalo-Nenets bölgesindeki petrol sahasında çıkan yangın nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de yaralandığı belirtildi.

-Nenets bölgesinin acil durum servisinden RİA Novosti’ye yapılan açıklamada, yangının Doğu-Tarkosalinskoye petrol sahasında bir asansörde çıktığı kaydedildi.

İki kişinin ölümüne bir kişininse yaralanmasına sebep olan yangının Novatek şirketinin özel yangın söndürme ekipleri tarafından söndürüldüğü belirtildi.

Rusya’nın en büyük özel doğalgaz ve petrol üreticisi olan Novatek’in Doğu-Tarkosalinskoye petrol sahasını 1994’ten beri işlettiği biliniyor.

Yangının çıkmasına neyin sebep olduğuna ilişkinse bir açıklama yapılmış değil.