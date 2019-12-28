Novatek’in Batı Sibirya’daki petrol sahasında çıkan yangında iki kişi öldü

Yamalo-Nenets bölgesinin acil durum servisinden RİA Novosti’ye yapılan açıklamada, yangının Doğu-Tarkosalinskoye petrol sahasında bir asansörde çıktığı kaydedildi.
© Sputnik / Ministry of defence of the Russian Federation
İki kişinin ölümüne bir kişininse yaralanmasına sebep olan yangının Novatek şirketinin özel yangın söndürme ekipleri tarafından söndürüldüğü belirtildi.
Rusya’nın en büyük özel doğalgaz ve petrol üreticisi olan Novatek’in Doğu-Tarkosalinskoye petrol sahasını 1994’ten beri işlettiği biliniyor.
Yangının çıkmasına neyin sebep olduğuna ilişkinse bir açıklama yapılmış değil.
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