Putin: Kırım Köprüsü beni heyecanlandırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü’nün en yeni teknolojilerle inşa edildiğini ve doğru kullanımda asırlar dayanabileceğini söyledi. Putin, köprüden geçerken, ortaya çıkan sonucun kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Putin, Kırım Köprüsü’nden geçerken ortaya çıkan sonucun kendisini heyecanlandığını ve memnun ettiğini ifade etti.

Putin, “Uzmanların söyledikleri üzerinden yola çıkacak olursak, köprü onlarca yıla, belki de yüzyıllara dayanabilecek. Sadece zaman zaman tadilat gerekli, köprü böylece yüzyıllar boyunca kalabilir” dedi.

Putin, inşaat çalışmaları sırasında en modern teknolojilerin kullanıldığını kaydetti.

Rus lider daha önce tarihte Kerç Boğazı üzerinden üç kez köprü inşa etme girişiminde bulunulduğunu ancak bu girişimlerin başarısız olduğunu, ancak şimdi sahip oldukları teknolojiler ve sıkı çalışmaları neticesinde başarıya ulaştıklarını belirtti.

İnşaatına Şubat 2016'da başlanan Kırım Köprüsü'nün demiryolu kısmının trafiğe açılışı Putin tarafından geçen hafta yapılmıştı.