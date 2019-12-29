Putin, Trump'a, Rusya'daki terör eylemlerinin önlenmesine yardımı için teşekkür etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Kremlin, iki liderin karşılıklı ilgi alanlarında bulunan birçok konuyu görüştüğünü ve terörle mücadeledeki işbirliğini devam ettirmeyi kararlaştırdıklarını duyurdu.

Kremlin basın dairesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın telefonda görüştüklerini, Putin'in Trump’a Rusya’da terör eylemlerin önlenmesini sağlayan bilgiler için teşekkür ettiğini duyurdu.

Putin thanks Trump for sharing information that helped prevent terrorist acts in Russia@realDonaldTrump https://t.co/Je6pkSel0B — Sputnik (@SputnikInt) December 29, 2019

Açıklamada iki liderin karşılıklı ilgi alanlarında bulunan birçok konuyu ele aldıkları, terörle mücadeledeki işbirliğini devam ettirmeyi kararlaştırdıkları ifade edildi.

Putin’in Trump’a, istihbarat servisleri kanalından iletilen ve Rusya’da planlanan terör eylemlerinin önlenmesini sağlayan bilgiler için teşekkür ettiği aktarıldı:

“Vladimir Putin, Donald Trump’a, istihbarat servisleri kanalından iletilen ve Rusya’da planlanan terör eylemlerinin önlenmesini sağlayan bilgiler için teşekkür etti.”