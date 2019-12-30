Rusya: ABD’nin Kuzey Akım-2’ye yönelik yaptırımlarına aynı şekilde yanıt vereceğiz

Rus doğalgazını Avrupalı tüketicilere taşıyacak olan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesine ABD tarafından uygulanan yaptırımlar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kozak, Moskova’nın söz konusu yaptırımlara aynı şekilde dengeli bir yanıt vereceğini açıkladı.

Rusya yönetiminin ABD’nin yaptırımlarına karşı önlemler geliştirdiğine dikkat çeken Kozak, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının inşaatının, ABD’nin herhangi bir yaptırımına bağlı olmaksızın tamamlanacağını vurguladı.

Daha önce Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Kuzey Akım-2’nin kalan 160 kilometrelik kısmının ABD’nin yaptırımlarına rağmen tamamlanacağını, boruların kalan kısmının Rus enerji şirketi Gazprom’a ait Akademik Çerskiy gemisinin tamamlayabileceğini belirtmişti.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Rus doğalgazını Avrupalı tüketicilere taşıyacak olan Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projelerine yönelik yaptırımların da yer aldığı 2020 yılı savunma bütçesini imzalamıştı. Aynı gün ABD Maliye Bakanlığı, Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projelerine yönelik yaptırımların yürürlüğe girdiğini ve Washington’un boru hatlarının yapımını gerçekleştiren şirketlerden çalışmalarını derhal durdurmalarını talep ettiğini açıklamıştı.

Kuzey Akım-2’nin borularını döşeyen Allseas şirketi çalışmalarını askıya almış bulunuyor.