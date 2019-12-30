FSB, yılbaşında St. Petersburg'da saldırı planlayan şüphelileri yakaladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, yılbaşı tatili sırasında Rusya’nın en büyük ikinci kenti olan St. Petersburg’daki kalabalık yerlerde saldırı planlayan iki şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon ABD’li partnerlerden alınan bilgi doğrultusunda gerçekleştirildi.

Diğer yandan Habarovsk bölgesinde de sosyal medya üzerinden uluslararası bir terör örgütüne militan çekmek ve propaganda yapmakla uğraşan bir şüpheliyi gözaltına aldı. Konuyla ilgili terör örgütü üyesi olmak ve kamuyu terör faaliyetlerine teşvik etmekten iki cezai dava başlatıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün ABD Başkanı Donald Trump'a Rusya topraklarında terör saldırılarını önlemeye yönelik istihbarat paylaştıklarından dolayı teşekkür etmişti. Liderler telefonda görüşmüş ve terörle mücadelede işbirliğine devam etme konusunda anlaşmıştı.

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