Putin, Trump'ın yeni yılını kutladı: Küresel güvenlik ve istikrar konusunda özel sorumluluk taşıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni yılını kutlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülkenin küresel güvenlik ve istikrar konusunda özel sorumluluk taşıdığını vurguladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rus lider Putin, Başkan Trump'a yeni yıl mesajı gönderdi.

Trump'ın yaklaşan yeni yılını kutlayan Putin, "Rusya ve ABD, küresel güvenlik ve istikrarın sağlanması konusunda geçmişten günümüze özel sorumluluk taşıyor. Moskova, ikili ilişkilerin normalleşmesine ve her iki tarafın çıkarlarını dikkate alan eşit diyalog kurulmasına ilgi duyuyor" ifadelerini kullandı.

Putin, 2. Dünya Savaşı zaferinin 75. yıldönümü vesilesiyle Mayıs 2020'de düzenlenecek kutlamalara katılması için Trump'a yaptığı daveti de teyit etti.