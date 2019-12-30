Rusya 2020’de uzaya 40’tan fazla roket fırlatmayı planlıyor

Roscosmos’tan Rus basınına yapılan açıklamada, kurumun 2020’de Rusya ve yurtdışında bulunanüslerinden uzaya 40’tan fazlafırlatmayı planladığı belirtildi.

“Rusya 2020’de 40’ın üzerinde uzay roketinin fırlatılışını sağlamayı planlıyor” denen açıklamada, fırlatma işlemlerinin Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden, Rusya’nın Vostoçnıy ve Plesetsk uzay üslerinden ve Fransız Guyanası’ndaki uzay merkezinden gerçekleştirileceği kaydedildi.

Daha önce Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Vostoçnıy Uzay Üssü’nde düzenlediği basın toplantısı sırasında sunduğu tanıtım videosunda önümüzdeki yıl içinde 5’i Vostoçnıy’dan olmak üzere 20 adet Soyuz taşıyıcı roketinin fırlatılacağı, ayrıca Uluslararası Uzay İstasyonu’na 2 pilotlu uçuşun gerçekleştirileceği ifade edilmişti.

Rusya önümüzdeki yıl ayrıca taşıyıcı roket Angara’nın testlerine yeniden başlamayı ve Proton-M füzeleri ile fırlatma işlemlerini devam ettirmeyi planlıyor.

Roscosmos bu yıl toplam 25 uzay roketi fırlattı. Kurumun sitesindeki verilere göre geçen yıl ise sivil görevli toplam 20 fırlatma gerçekleştirildi.