Rus Dışişleri: Donbass’ta yapılan mahkûm takasından memnuniyet duyduk

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri arasında dün gerçekleştirilen mahkûm takasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, Rusya’nın Kiev ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri arasında neredeyse 3 yıl aradan sonra dün gerçekleştirilen ilk mahkûm takasını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Yapılan mahkûm takası kapsamında ‘toplam 200 kişinin evlerine dönebildiği’ ifade edilen açıklamada, söz konusu takasın Paris’te 9 Aralık'ta düzenlenen Normandiya Dörtlüsü Zirvesi'nde varılan mutabakatın bir sonucu olduğu kaydedildi.

“Moskova, onlarca kişinin aileleri ile bir araya gelmesine ve yaklaşan yeni yılı akraba ve yakınları ile birlikte karşılamasına imkân sağlayan bu önemli insani adımı memnuniyetle karşılıyor” denilen açıklamada, Rus tarafının Minsk anlaşmalarındaki ‘önlemler paketinde’ belirlenen ‘herkese herkes’ ilkesi üzerinden mahkûm takası, ayrıca ‘her şeyden önce politika alanında olmak üzere diğer hususlar’ ile ilgili çalışmaların 2020’de de devam etmesini beklediği vurgulandı.

Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, mahkûm takasından sonra Normandiya Dörtlüsü Zirvesi’nde yer alan ülkelerin liderlerine teşekkür etmişti.