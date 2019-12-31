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11:17 31 Aralık 2019
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    Vladimir Putin-Aleksey Miller

    Rusya ile Ukrayna arasında transit doğalgaz anlaşması imzalandı

    © Sputnik / Sergey Guneev
    Rusya
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    Gazprom Başkanı Miller, Ukrayna ile Rusya arasında transit doğalgaz sözleşmesinin uzatılmasına yönelik anlaşma imzalandığını açıkladı.

    Rus enerji şirketi Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Rus ve Ukraynalı yetkililer arasında Avusturya’nın başkenti Viyana’da 5 gündür devam eden müzakerelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, Moskova ve Kiev arasındaki doğalgaz sözleşmesine dair nihai kararlara varıldığını belirten Miller, "Rusya ile Ukrayna arasında çok sayıda anlaşma imzalandı. Söz konusu anlaşmalar, tarafların menfaatlerine dair dengeyi tekrar geri kazandıran büyük bir anlaşma paketi" dedi.

    Anlaşmaların, Rusya ile Ukrayna arasındaki transit doğalgaz sözleşmesinin uzatılmasını da kapsadığına işaret eden Miller, "Bugünden itibaren, bu anlaşmalar yasal hale geliyor ve Rus gazının 31 Aralık 2019'dan sonra da Ukrayna üzerinden sevkiyatını sağlıyor" diye konuştu.

    ‘Ukraynalıların enerji güvenliği ve refahı’

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de sosyal medya sitesi Facebook üzerinden anlaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

    Rusya ile Ukrayna arasında varılan doğalgaz anlaşmasının 5 yıllık olduğuna işaret eden Zelenskiy, "Transit sözleşmesi sayesinde söz konusu dönemde 7 milyar doların üzerinde gelir bekliyoruz. İki tarafın da sözleşmeyi 10 yıl uzatma hakkı saklıdır. Ukrayna’nın gaz nakil sistemi dolu olması, Ukraynalıların enerji güvenliği ve refahı demek. Sözleşmeye göre Ukrayna üzerinden ilk yıl 65 milyar metreküp, sonraki dönemde yıllık 40 milyar metreküp doğalgaz sevk edilecek" ifadelerini kullandı.

    Rusya ve Ukrayna arasında doğalgaz teminine ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesine ilişkin transit sözleşmenin geçerlilik süresi yarın sona erecekti.

    Doğalgaz anlaşmaları

    Geçenlerde Ukrayna hükümeti, Naftogaz’a Rus enerji şirketi Gazprom ile ihtilafları sona erdirme anlaşması ve 2020-2024 döneminde doğalgaz transitine ilişkin sözleşme imzalamasına izin verdi.

    Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya ve Ukrayna’nın 1 Ocak’tan itibaren karşılıklı tazminat taleplerinden vazgeçmeyi kabul ettiğini, “Karşılıklı tazminat taleplerinin 1 Ocak’tan itibaren sıfırlanması ve yasal talepler üzerine alınan mülk tutuklamaları kararlarının kaldırılması konusunda anlaştık” ifadeleri ile duyurmuştu.

    Etiketler:
    Anlaşma, Doğalgaz, Ukrayna, Rusya, Aleksey Miller
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