Sputnik Estonya çalışanları ajanstan ayrılıyor

Estonya hükümetinin baskıcı tutumuna maruz kalan Sputnik Estonya çalışanları 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'ndan ayrılıyor. Estonyalı yetkililer, Sputnik Estonya çalışanlarını söz konusu tarihe kadar ajansla ilişiklerini kesmemeleri halinde, cezai takibatla tehdit etmişti.

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı, Sputnik Estonya çalışanlarının cezai kovuşturma tehdidi nedeniyle 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle ajansla ilişiklerini kesmek zorunda kaldıklarını açıkladı. Ajans, çalışanların bu kararı kendilerinin aldığını ve Sputnik Estonya ile Rossiya Segodnya’nın da kararlarını desteklediklerini belirtti.

Yaşananların Avrupa’daki gazetecilerin cezai kovuşturma tehdidi altında olduklarının açık bir göstergesi olduğu belirtilen Rossiya Segodnya tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İnsanların özgürlüğünün riske atılması düşünülemez. Estonya rejiminin kendi vatandaşlarına karşı eylemlerini açık zulüm, kanunsuzluk, totaliterizmin tezahürü ve AB’de emsali olmayan ifade özgürlüğü ilkelerinin büyük bir ihlali olarak kabul ediyoruz. Gazetecilerin tek ‘suçu’ Rus basınında çalışıyor olmalarıdır.”

© Sputnik / Estonya, Sputnik haber ajansı ve radyosunun bulunduğu tek Baltık ülkesi olarak öne çıkıyor. Toplam 35 kişiden oluşan personelinin 33'ü Estonya vatandaşı olan ajansın, Estonya bütçesine aylık vergi ödemeleri yaklaşık 30 bin euro.

Açıklamada gazetecilerin Estonya güvenlik güçleri tarafından cezai kovuşturma korkusu olmadan çalışabilmeleri için gerekli tüm adımların atılacağı vurgulandı:

“Tüm uluslararası ve Avrupalı kuruluşları, Estonya makamlarının eylemleri konusunda tutum almaya çağırıyoruz. Özellikle BM, AB, AGİT, Avrupa Parlamentosu, "sınır tanımayan gazetecilere" sesleniyoruz. Gazetecilere, sivil toplum kuruluşlarına, politikacılara ve uluslararası kuruluşlara meslektaşlarımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Destek şu anda çok önemli ve gelecekte de gerekli olacaktır.”

Sputnik Estonya yazı işlerinin askıya alındığı belirtilen açıklamada, internet sitesinin çalışmaya devam edeceği bildirildi.