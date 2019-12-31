Almanya: Rusya ve Ukrayna arasındaki gaz transit anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Almanya, Rusya ve Ukrayna’nın Viyana’da imzaladıkları gaz transit anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Alman hükümeti basın servisi aracılığıyla, Rusya ve Ukrayna’nın Viyana’da vardıkları gaz transit anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Açıklamada, “Almanya hükümeti, 30 Aralık akşamı Gazprom, Naftogaz ve Ukrayna GTS operatörü arasında Viyana’da uzun süren görüşmelerden sonra 1 Ocak 2020’den itibaren Rus gazının Ukrayna’dan transit geçişine ilişkin vardıkları yeni anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor. 19 Aralık 2019’da Berlin ve 20 Aralık 2019’da Minsk’te varılan prensip anlaşmaları 2020 yılı gaz transit anlaşmasının temelini oluşturdu” ifadelerine yer verildi.

Pazartesi akşamı Rusya ile Ukrayna, Gazprom’un Ukrayna üzerinden ilk yıl 65 milyar metreküp, sonraki dönemde yıllık 40 milyar metreküp doğalgaz sevk edeceği beş yıllık transit geçiş sözleşmesi imzaladı.

Anlaşma, transit doğal gaz sözleşmesinin uzatılmasını da kapsıyor. Anlaşma 1 Ocak’tan itibaren gaz geçişinin devam etmesini sağlıyor.