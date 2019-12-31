Putin, yeni yıla erken giren Rusların yeni yılını kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıla Rusya’nın diğer bölgelerine göre daha erken giren Rusya vatandaşlarının yeni yılını kutlayan bir mesaj yayınladı.

Rusya'da, Devlet Başkanı Vladmir Putin'in yeni yıl mesajını ilk duyanlar yeni yıla Moskova saatiyle 15:00’de giren Anadır ve Petropavlovsk-Kamçatskiy sakinleri oldu. Severo-Kurilsk, Magadan, Yujno-Sahalin sakinleri ise Moskova saatiyle saat 16:00’da yeni yıla girdi. Bir saat sonra ise Verhoyansk, Komsomolsk-on-Amur, Habarovsk, Birobican, Ussuriysk, Nahodka, Vladivostok yeni yıl kutlamalarına başladı.

Tiksi, Mirniy, Yakutsk, Tinda, Blagaveşensk ve Çita yeni yıla Moskova saatiyle 18:00'de; Bratsk, İrkutsk ve Ulan-Ude ise 19:00’da giriyor.

Putin yayınladığı mesajda, “Karşılıklı anlayışın mutluluğu sonsuza dek evinize yerleşsin, tüm zorlukların aşılmasına yardımcı olsun ve tüm nesilleri bir araya getirsin. Anne ve babalarınız sağlıklı olsun ve her zaman ilginizin üzerlerinde olduğunu hissetsin. Ve her çocuk en sevilen olduğunu bilsin” ifadelerini kullandı.

Yeni yılı karşılamadan önce yapılması gereken birçok şeye rağmen, asıl önemli olanın insan ilişkileri ve dostça iletişimin sıcaklığı olduğunu belirten Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Başkaları için önemli, yararlı bir şey yapmaya, desteğimize ihtiyaç duyanlara yardım etmeye, onları hediyeler ve ilgimizle memnun etmeye çalışıyoruz. Bu samimi duygular, karşılıksız cömertlik, temiz ve saf düşünceler yeni yıl bayramının gerçek büyüsünü gösteriyor. İnsanların en iyi özelliklerini göstermesine, dünyayı dönüştürmesine, neşe ve gülümsemeyle dolmasına yol açıyor.”