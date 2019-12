Rusya Devlet Başkanı Putin'in yeni yıl mesajında birlik ve aile vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni yıl mesajında aile, birlik ve vatan vurgusu yaptı. Gelecek yıl Büyük Vatan Savaşı'nın 75. yıldönümünü kutlayacaklarını hatırlatan Putin, "Ebeveynler sağolsun ve her zaman ilgimizi üzerlerinde hissetsin, her çocuk da en sevilen kişi olduğunu anlasın" dedi.

Yeni yıl mesajını yayımlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Çalkantılı, dinamik, çelişkili bir zamanda yaşıyoruz. Fakat Rusya'nın başarılı bir şekilde gelişmesi, hayatımızdaki her şeyin sadece daha iyiye dönük olarak değişmesi için her şeyi yapabiliriz ve yapmalıyız" ifadeleriyle Rus halkına seslendi.

Vladimir Putin mesajında şunları ifade etti:

"Kişisel planlarımız, hayallerimiz Rusya’nın ayrılmazı. Onun bugünü ve geleceği, çocuklarımızın geleceği her birimizin çaba ve katkılarına bağlı. Bugün toplumun ve ülkenin önündeki görevleri ancak hep birlikte çözeceğiz. Birliğimiz, en yüksek hedeflerin her birine ulaşmanın temelidir. Bu değerleri kahraman, yenilmez galipler neslinden olan atalarımız bize aktardı. Gelecek yıl Büyük Vatan Savaşı'nda kazanılan Zaferin 75. yıldönümünü kutlayacağız. Cephede savaşan ve cephe arkasında çalışan sizlerin, eski kuşak insanlarının, bizim için, Vatanımızın geleceği için en zor sınavlardan geçen herkesin yeni yılını tüm kalbimle kutluyorum, karşınızda saygıyla eğiliyorum."

Yeni yıl mesajında aile ve çocukların önemine değinen Putin şöyle devam etti:

"Yeni yılı karşılamak için her zaman önceden hazırlık yaparız. Ve birçok işimize rağmen, insan ilişkilerinin ve dostça iletişimin sıcaklığını her şeyin önünde tutarız. Diğerleri için önemli, yararlı bir şeyler yapmaya, desteğimize ihtiyaç duyanlara yardım etmeye, hediyeler ve ilgimizle onları sevindirmeye çabalarız. Yeni yıl bayramının gerçek büyüsü de bu tür samimi dürtülerde, düşüncelerin saflığında, art niyetsiz cömertlikte kendini gösterir. İnsanların en iyi özelliklerini ortaya çıkarır, dünyayı neşe ve gülücüklerle doldurarak değiştirir. Temiz yeni yıl duyguları, harika izlenimler çocukluktan beri içimizde yaşar ve her yıl, sevdiklerimize, ebeveynlerimize sarıldığımızda, çocuk ve torunlarımıza sürprizler hazırladığımızda, onlarla birlikte yılbaşı ağaçlarını süslediğimizde, karton figürleri, topları ve süs ışıklarını çıkardığımızda geri döner. Bazen eskimiş, ancak çok sevilen aile oyuncakları, içindeki sıcaklığı genç nesillere armağan eder. Elbette ki her ailenin yeni yıl gelenekleri var, ancak herkesi birleştiren şey, iyilik ve sevecenlik atmosferidir."

Rusya Devlet Başkanı Putin iyi dileklerini sunduğu cümlelerle mesajını sonlandırdı:

"Karşılıklı anlayışın mutluluğu sonsuza dek evinize yerleşsin, tüm zorlukların üstesinden gelmenize yardım etsin, nesilleri pekiştirsin. Ebeveynler sağolsun ve her zaman ilgimizi üzerlerinde hissetsin, her çocuk da en sevilen kişi olduğunu anlasın. Dostlar, yeni yıl artık kapıda. Birbirimize ve vatanımıza barış, esenlik ve refah dileyelim. Bayramınız kutlu olsun, yeni 2020 yılı kutlu olsun!"